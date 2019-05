A Christmas Carol: primo sguardo alla serie con Guy Pearce e Andy Serkis

FX e BBC hanno rivelato (via Collider) la prima immagine ufficiale dell'adattamento di A Christmas Carol, nuova serie sviluppata dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight.

L'immagine, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, mostra un primo sguardo a Guy Pearce nei panni di Ebenezer Scrooge. Nel cast dello show troveremo anche Andy Serkis nei panni del Fantasma del Natale Passato, Rutger Hauer in quelli del Fantasma del Natale Futuro, Stephen Graham nel ruolo di Jacob Marley, Charlotte Riley come Lottie, Joe Alwyn come Bob Cratchit, Vinette Robinson come Mary Cratchit, Kavyan Novak come Ali Babà, e infine Lenny Rush come Tim Cratchit.

La serie è descritta come una "tormentata, allucinogena e agghiacciante immersione nelle profondità dell'oscura anima di Scrooge": nei mesi scorsi Knight aveva confermato che il suo adattamento sarà il primo ad offrire una visione moderna del romanzo di Charles Dickens.

Tom Hardy, inizialmente salito a bordo del progetto come protagonista, svolgerà invece il ruolo di produttore esecutivo. La regia degli episodi è invece stata affidata a Nick Murphy (1921 - Il mistero di Rookford).

A Christmas Carol debutterà negli Stati Uniti il prossimo dicembre, mentre al momento non abbiamo informazioni sull'eventuale distribuzione italiana. Cosa vi aspettate dal nuovo adattamento del Canto di Natale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.