A Christmas Carol, il primo teaser trailer della miniserie con Guy Pearce

Natale sta arrivando (soprattutto per noi che non abbiamo il Ringraziamento), e se per molti questo vuol dire Presepi e alberi, panettoni, regali e Michael Bublé, per BBC e FX significa principalmente una cosa: A Christmas Carol, di cui vediamo un primo teaser trailer.

Nel video in testa alla notizia possiamo finalmente dare un'occhiata più dettagliata alla miniserie ideata dal creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, e basata sulla celebre opera di Charles Dickens, che può già vantare un certo numero di adattamenti (come il film con protagonista Jim Carrey, o il musical con Ryan Reynolds e Will Ferrell in produzione per Apple TV+) .

Nel trailer veniamo subito trasportati nella Londra vittoriana in cui è ambientata la vicenda, dove, su tutti, facciamo la conoscenza con Ebezener Scrooge (Guy Pearce), il Fantasma del Natale Passato (Andy Serkis), e il Fantasma del Natale Futuro (Jason Flemyng), oltre a alla Lottie di Charlotte Riley e al personaggio interpretato da Joe Alwyn, Bob Cratchit, il socio in affari di Scrooge (e sua moglie, Mary Cratchit, a cui presta il volto Vinette Robinson).

La miniserie divisa in tre parti è diretta da Nick Murphy (Occupation, Primeval), e tra i suoi produttori troviamo anche Tom Hardy e Ridley Scott.

A Christamas Carol sarà solo il primo dei progetti televisivi tratti dalle opere del prolifico scrittore dell'800 in programma per BBC One.