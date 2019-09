Christopher Eccleston parla per la prima volta dei suoi problemi con l'anoressia

Christopher Eccleston(Doctor Who, Thor: The Dark World) ha parlato per la prima volta dei suoi problemi, confessando di aver vissuto per molti anni con l'anoressia e di essere arrivato anche a considerare il suicidio.

Molti di questi dettagli sono contenuti nell'autobiografia (I Love the Bones of You) dell'attore britannico conosciuto in particolare per essere stato la nona incarnazione del Dottore, un ruolo che avrebbe voluto interpretare più a lungo ma che ha lasciato in seguito a problemi con l'ambiente del set, nonostante l'amore per il personaggio.

Eccleston ha spiegato di non averne parlato prima perché per tanto tempo ha visto la malattia come uno "sporco segreto, perché sono del nord, sono maschio e perché vengo dalla classe operaia".

L'anoressia era presente già ai tempi di Doctor Who: "Le persone amano come appaio in quella serie, ma ero davvero malato. La ricompensa per la malattia è stata quella parte. E questo ha contribuito alla perpetuazione di un continuo senso di colpa".



Nel 2015 gli è stata diagnosticata la depressione, in seguito alla separazione dalla moglie. In quel periodo ha anche considerato il suicidio, ma nonostante lo "stato di ansia estrema", Eccleston ha trovato le forze per rivolgersi a un ospedale psichiatrico e iniziare un periodo di riabilitazione.

Al momento l'attore è in cura con antidepressivi ma vorrebbe "ridurre le dosi in modo graduale", per "tornare a vivere di nuovo la realtà".