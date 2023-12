Christopher Eccleston tornerà in Doctor Who? 'Si, ma licenziate Russell T Davies'

In attesa dell'arrivo della nuova stagione di Doctor Who, che vedrà l'arrivo del Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa, il cui debutto è previsto nello speciale di Natale, un'altra vecchia conoscenza dello show britannico si è espresso su un proprio eventuale ritorno, come già fatto da David Tennant. Parliamo di Christopher Ecclestone.

Quando Russell T Davies resuscitò Doctor Who nel 2005, Christopher Eccleston fu scelto per interpretare il Nono Dottore. Tuttavia, l'attore ha finito per dare l'addio al ruolo dopo una sola stagione, generando un'enorme quantità di speculazioni sui vari tabloid britannici.

La BBC all'epoca annunciò che Eccleston non avrebbe mantenuto il ruolo nelle stagioni successive lasciando intendere ci fossero delle divergenze riguardanti ciò che gli veniva richiesto nel ruolo del Dottore.

In seguito, l'emittente ha dovuto ammettere di aver "falsamente [attribuito] una dichiarazione" a Ecclestone e di aver violato l'accordo di non rivelare il suo addio allo show così presto (come si può probabilmente immaginare, il fatto che Eccleston non sarebbe rimasto in giro ha rapidamente scatenato l'odio dei fan nei suoi confronti).

Nel corso degli anni, Eccleston è rimasto fermo nella sua decisione di non tornare in Doctor Who e ha chiarito di essere ancora arrabbiato sia con la BBC che con il team creativo che ritiene lo abbia "gettato sotto un autobus". Partecipando alla convention "For The Love Of Sci-Fi 2023" insieme a Billie Piper, Eccleston ha rivelato cosa occorrerebbe per riportarlo nella longeva serie fantascientifica.

"Licenziate Russell T Davies", ha dichiarato. "Licenziate Jane Tranter. Licenziate Phil Collinson. Licenziate Julie Gardner. E io tornerò. Potete far accadere tutto questo?". Qualcosa ci dice che Davies, che è recentemente tornato in prima linea in Doctor Who, non andrà da nessuna parte. Avete visto gli speciali di Doctor Who con David Tennant tornato come Dottore?

Tuttavia, nonostante gli attriti passati, Eccleston ha confermato di non avere alcun problema ad essere ancora collegato alla serie.

"Per niente, mi piace essere associato a quello show, ma non mi piace essere associato a quelle persone e alla politica che è stata condotta durante la prima serie. La prima serie era un disastro, e non aveva a che fare con me o Billie [Piper], ma con le persone che avrebbero dovuto realizzarla, ed era un disastro".

Ecclestone ha proseguito: "Sai, della prima serie nessuno voleva saperne nulla. La BBC diceva che avrebbe mantenuto una grande distanza da questa cosa. E poi, non appena si è rivelata un successo, sono tutti saliti sul carro dei vincitori. Non sono molto bravo a gestire questo tipo di politica, non riesco a mandarla giù".