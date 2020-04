Christopher Meloni sarà di nuovo Elliot Stabler in uno show creato da Dick Wolf

Christopher Meloni riporterà sul piccolo schermo uno dei personaggi storici di Law & Order - Unità vittime speciali, il detective Elliot Stabler. Variety ha confermato che Meloni tornerà nel ruolo in una nuova serie NBC creata dall'ideatore di Law & Order, Dick Wolf. Lo show dovrebbe essere composto da 13 episodi nella prima stagione.

Secondo le fonti, lo show seguirà Elliot Stabler a capo la divisione che si occupa del crimine organizzato del NYPD. Matt Olmstead è stato scelto per scrivere la serie e lavorare come showrunner. Wolf sarà produttore esecutivo insieme ad Arthur W. Forney e Peter Jankowski. Universal Television si occuperà della produzione.



La serie riporterà l'attore in uno show di Dick Wolf per la prima volta da quando Christopher Meloni lasciò Law & Order - Unità vittime speciali nel 2011, al termine della dodicesima stagione dello show. Nella première della tredicesima stagione la serie ha informato gli spettatori che Stabler si era ritirato dalle forze di polizia.

Meloni è noto anche per il ruolo nella serie drammatica HBO, Oz, e da quando ha lasciato la longeva serie crime ha recitato in numerosi progetti, tra cui Happy! per SyFy e Underground per WGN America; è inoltre apparso in diversi episodi delle serie Pose e The Handmaid's Tale, oltre ad aver prestato la voce al commissario Gordon nella serie animata Harley Quinn.

Christopher Meloni si era autopromosso per The Batman, ironicamente offrendosi come sostituto di Ben Affleck.