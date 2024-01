Christopher Nolan consiglia questa serie tv con Emma Stone: 'Non esiste altro di simile'

Dopo le nomination agli Oscar ricevute per Oppenheimer, il regista Christopher Nolan ha speso parole di elogio nei confronti di una serie tv con protagonista Emma Stone che vorrebbe consigliare a tutti i suoi fan.

Stiamo parlando ovviamente di The Curse, la nuova serie Showtime/Paramount+ con l'attrice e produttrice Emma Stone, l'attore/comico/regista Nathan Fielder e il regista/attore Benny Safdie, la. metà 'più attoriale' del famoso duo dei fratelli Safdie: si tratta di una storia non convenzionale, assurda e bizzarra con toni di commedia nera satirica su una presunta maledizione che disturba la relazione di una coppia appena sposata mentre i due protagonisti cercano di concepire un bambino, e a quanto pare ha conquistato il cuore di Christopher Nolan.

"È uno spettacolo incredibile, ed è diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto in televisione prima", ha detto il regista durante una sessione di domande e risposte in compagnia di Benny Safdie. "Ci sono poche serie tv che non hanno precedenti nella storia del piccolo schermo, e The Curse è uno di questi. Bisogna tornare a cose come 'Twin Peaks' o 'The Prisoner' o 'Singing Detective' di Dennis Potter e cose del genere, è semplicemente una serie tv fantastica."

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di The Curse: la serie tv è disponibile su Paramount+.