Christopher Robin, in arrivo una serie per adulti dal regista di Sausage Party!

La perdita dei diritti di Winnie the Pooh e tutti i suoi amici del Bosco dei 100 Acri da parte di Disney sta pian piano cominciando a dare i suoi frutti: apripista fu il deludente Winnie the Pooh: Blood and Honey, ma a quanto pare l'ondata di prodotti a tema per adulti è destinata a vedere l'arrivo di una serie su Christopher Robin.

Annunciata in queste ore, la serie sarà un ibrido di animazione e live-action e sarà incentrata proprio sulle vicende dello storico, inseparabile amico umano dell'orsetto più amato del mondo: prodotto da Boat Rocker Studios, lo show nascerà per essere distribuito con la classificazione rated R e vedrà il provero Christopher dipinto come un uomo nel pieno di una crisi esistenziale dalla quale proveranno a tirarlo fuori degli strani animali parlanti che il nostro raggiunge attraverso un portale la cui apertura è subordinata (chi l'avrebbe mai detto!) all'utilizzo di droghe pesanti.

I nomi che lavoreranno sul progetto rappresentano una vera e propria garanzia di scorrettezza su ogni livello: ad occuparsi della serie su Christopher Robin saranno infatti l'autore Charlie Kesslering ma soprattutto il regista Cornad Vernon, già visto all'opera in occasione di perle come Shrek 2 e Sausage Party. Non sappiamo voi, ma noi non abbiamo bisogno di sapere altro per ritenerci decisamente curiosi!