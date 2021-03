Chuck: ecco quali sono i 5 episodi migliori di sempre

In onda per la prima volta nel 2007, lo show televisivo di spionaggio Chuck è diventato subito uno dei preferiti tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte della sua messa in onda.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Vediamo insieme quali sono i migliori 5 episodi della serie tra i 91 totali.

Chuck Versus The Subway

Dopo il ritorno del duplicato Daniel Shaw, "Chuck Versus the Subway" vede il cattivo tornare tra le grazie del governo, sostenendo che le sue azioni precedenti facevano parte della sua copertura come doppio agente per l'Anello. Ovviamente, il Team Bartowski sente che non sta facendo niente di buono e alla fine coglie Shaw sul fatto. Ciò si traduce nella tragica morte del padre di Chuck e gli ultimi momenti di tensione dell'episodio vedono l'intera squadra catturata da Shaw. Mentre Chuck è generalmente uno spettacolo allegro e spensierato, "Chuck Versus the Subway" è un promemoria drammatico e straziante che quando lo spettacolo colpisce duro, riesce a farlo efficacemente.

Chuck Versus The Colonel

Il penultimo episodio della seconda stagione di Chuck, "Chuck Versus the Colonel" è davvero memorabile per tutti gli spettatori. Per i fan della storia d'amore centrale dello show, la relazione tra Chuck e Sarah diventa più intima in una missione per salvare il padre di Chuck. Nel frattempo, i fan dell'azione possono osservare una resa dei conti tesa tra Chuck e il malvagio Ted Roark. Inoltre, l'episodio è un perfetto set-up per l'esplosivo finale della seconda stagione che è probabilmente il più grande episodio nella storia dello show.

Chuck Versus The Ring: Part II

Dopo il fantastico "Chuck Versus the Subway", "Chuck Versus the Ring: Part II" è il finale dell'incredibile terza stagione di Chuck e di certo non delude. Riassumendo il conflitto tra il Team Bartowski e Daniel Shaw in modo eccitante, l'episodio è tutto il succo di Chuck al suo apice. Agendo come il primo finale di stagione in cui l'intera cerchia ristretta di Chuck è consapevole della sua vita di spia, l'episodio porta Devon, Ellie e Morgan in azione in modo soddisfacente ed emotivo.

Chuck Versus The Other Guy

Probabilmente l'episodio più oscuro dell'intera serie di Chuck, "Chuck Versus the Other Guy" è stato una vera rivoluzione per lo spettacolo, che alla fine ha infranto la sua unica regola dopo essere stato costretto a uccidere il collega, trasformato in cattivo, Daniel Shaw per salvare la vita di Sarah. Ciò che rende il momento ancora più potente sono un paio di fantastiche interpretazioni di Zachary Levi e Brandon Routh. In definitiva, "Chuck Versus the Other Guy" dimostra che lo spettacolo può far ridere in un momento, prima di strappare il cuore in quello successivo, tessendo perfettamente gli elementi chiari e oscuri dello spettacolo.

Chuck Versus The Ring

Ampiamente considerato il più grande episodio di Chuck mai realizzato, il finale della seconda stagione vede il suo eroe titolare tentare di contrastare i piani insidiosi di Ted Roark il giorno del matrimonio di Ellie, ma sono proprio i legami personali che Roark ha con i Bartowski che rendono la sua presenza così minacciosa. Trovando un perfetto equilibrio tra azione tesa e umorismo spensierato - con Jeff e Lester che inconsapevolmente salvano ancora una volta la situazione - l'episodio è la quintessenza di Chuck. Inoltre, i momenti finali dell'episodio aumentano ulteriormente la posta in gioco quando Chuck viene sottoposto a un nuovo aggiornamento dell'Intersect, il che lo rende un esperto nel combattimento corpo a corpo.

Siete d'accordo? Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.