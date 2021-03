Chuck: i 5 più grandi colpi di scena nella storia della serie

Per cinque stagioni, Chuck è stato uno degli spettacoli più amati di tutta la televisione. Dal 2007 al 2012, la serie non ha avuto un grande seguito ma la fanbase era incredibilmente appassionata. Amavano tutto, dai personaggi divertenti ai cenni alla cultura geek. Tuttavia, il vero punto forte è stato probabilmente il complotto della spia.

Chuck ha visto il protagonista Chuck Bartowski sollevato dal suo insensato lavoro quotidiano e spinto a ricoprire il ruolo di agente segreto. Lungo la strada, lo spettacolo è stato pieno di alcuni dei colpi di scena migliori e più intriganti che potresti trovare ovunque in televisione. Dalle rivelazioni sorprendenti ai momenti che cambiano la narrazione, Chuck ha sempre tenuto gli spettatori sulle spine. Ecco i 5 momenti più indimenticabili.

Stephen è ORION

Nella seconda stagione, Chuck ha ricevuto assistenza da un agente con il nome in codice ORION, ma poco dopo sembrava che questo fosse stato ucciso. Nel frattempo, Chuck ha rintracciato suo padre dopo aver promesso di convincerlo a accompagnare Ellie all'altare per il suo matrimonio. L'incontro è stato complicato per numerose ragioni, ma è andata davvero oltre quando Stephen ha incontrato Chuck alla Roark Industries. Proprio quando le cose sembravano tetre, Stephen ha rivelato di essere stato ORION per tutto il tempo. Non aveva abbandonato la sua famiglia senza motivo, lo aveva fatto per proteggerli.

La scoperta di Devon

Durante la prima stagione di Chuck, probabilmente tutti abbiamo pensato che se qualcuno avesse scoperto la vita segreta di Chuck, questo sarebbe stato Morgan o Ellie perché erano i personaggi con cui aveva il legame più stretto. Devon Woodcomb non sarebbe mai venuto in mente perché era un semplice personaggio secondario. Quest'ultimo, infatti, non aveva nemmeno un grande impatto sulla storia principale, almeno fino alla seconda stagione quando in "Chuck Versus the Colonel" si imbatte accidentalmente nel segreto di Chuck. È stato uno shock totale che lo ha reso parte integrante della storia e ha dimostrato che, in realtà, il suo personaggio era fantastico.

Bryce era ancora vivo

Bryce Larkin (interpretato dal talentuoso Matthew Bomer) è stato il nemico più importante all'inizio dello spettacolo. Era il compagno di stanza di Chuck al college, divenne una spia, mandò a Chuck l'Intersect ed era l'ex di Sarah. L'intera serie inizia in realtà con la sua morte proprio quando invia a Chuck l'Intersect. In "Chuck Versus the Imported Hard Salami", Chuck e Sarah si baciano per la prima (vera) volta e quasi contemporaneamente il pubblico rimase a bocca aperta scoprendo che Bryce non era morto.

La memoria di Sarah

Gli spettatori non erano sicuri di quali altri colpi di scena lo spettacolo avrebbe mostrato mentre si avvicinava all'episodio finale. Poco prima che andasse in onda, il malvagio Nicholas Quinn rapì Sarah e la costrinse a scaricare un Intersect difettoso più e più volte, facendole perdere la memoria. Questo l'ha resa una sorta di personaggio cattivo nel finale diviso in due parti. Nessuno si aspettava che lo spettacolo annullasse il valore narrativo delle stagioni precedenti sulla storia d'amore principale. Per finire in "bellezza", Chuck sceglie accettare la cancellazione della memoria pur di salvare le vite degli altri. Alcuni fan erano sconvolti ma è stata una grande svolta finale.

La scoperta del kung-fu

L'originale Intersect che Chuck ha scaricato gli ha fornito segreti governativi. Andò in missione per due stagioni, ma era ancora per lo più solo un civile. Aveva poca formazione adeguata e non era per niente una minaccia per nessuno dei cattivi incontrati. Poi è arrivato il finale della seconda stagione, "Chuck Versus the Ring" quando Chuck ha scaricato una nuova versione di Intersect. Mentre era circondato, Chuck è riuscito a colpire diversi nemici con delle mosse di karate. Questa nuova versione impartiva abilità fisiche insieme a informazioni. La citazione di Chuck "Ragazzi, conosco il kung-fu" è stato seguito da un messaggio "To be continued..." che aveva lasciato gli spettatori a bocca aperta perché lo spettacolo non era ancora stato ufficialmente rinnovato.

