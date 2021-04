Chuck: gli attori a cui la serie ha cambiato la carriera in positivo

Lo abbiamo visto per la prima volta in tv nel 2007, lo show televisivo di spionaggio Chuck è diventato subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Insieme a lui ci sono tanti personaggi, alcuni comprimari e altri semplici comparse. Alcuni di loro hanno visto stravolgere in positivo la propria carriera lavorativa.

Tra questi spicca Yvonne Strahovki che è diventata famosa proprio per aver interpretato Sarah Walker nella celebre serie Chuck, tanto che recentemente l'abbiamo vista anche nella serie australiana disponibile su Netflix dal titolo di Stateless. L'attrice, prima di Chuck, aveva preso parte ad alcune produzioni televisive australiane, ma fu proprio Chuck a permetterle di farsi conoscere in tutto il mondo. Da quel momento ha preso parte a tante produzioni cinematografiche e televisive, ma è anche famosa come doppiatrice di videogiochi e in particolare della saga di Mass Effect. Tra i doppiatori di videogiochi troviamo anche Adam Baldwin, l'interprete di John Casey, che ha preso parte a Mass Effect 2, ma soprattutto ad Halo 3 e Halo 3: ODST.

Citiamo anche Vik Sahay, famoso per aver interpretato Lester Patel, un membro del Nerd Herd in Chuck. Aveva già debuttato a livello cinematografico e televisivo prima di Chuck, ma in ruoli di contorno. Dopo la spy-serie l'attore è ha preso parte a produzioni come American Pie: Ancora insieme e il recente Captain Marvel. Dal punto di vista televisivo ha fatto delle comparse in serie di successo come NCIS, Lucifer, The Mentalist.

Chiudiamo, infine, proprio con il protagonista Chuck interpretato da Zachary Levi Pugh. Sebbene questa serie non sia stato il suo debutto in televisione, è indubbio che abbia rappresentato l'elemento culmine della sua carriera che gli ha permesso di prendere parte, in seguito, a produzioni di spicco come Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Shazam! e Ricordami ancora.

Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.