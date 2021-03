Chuck: che fine ha fatto il cast dell'amata serie TV?

Con la sua miscela unica di spionaggio, dramma familiare e commedia, Chuck è diventato uno degli spettacoli più amati di sempre. I fan si sono innamorati della storia di Chuck Bartowski, un ragazzo normale che ottiene delle informazioni top-secret (conosciute come Intersect) scaricate nel suo cervello e si ritrova spinto nel mondo dello spionaggio.

La serie ha faticato negli ascolti per la maggior parte della sua messa in onda, ma i fan hanno compensato questa mancanza con la passione. Ogni volta che lo spettacolo rischiava di essere cancellato, i fan si radunavano, presentando una petizione alla NBC e agli sponsor dello spettacolo (il più famoso, Subway), spingendoli a continuare. Spinta da quel supporto, la serie alla fine è andata avanti per cinque stagioni e 91 episodi, terminando nel 2012. Vediamo insieme che fine ha fatto il cast della serie.

Chuck Bartowski, interpretato da Zachary Levi, è il protagonista della serie televisiva. È un esperto di servizi informatici intelligente, ma immotivato, e viene ritratto come un disoccupato sinceramente ben intenzionato. L'attore è apparso in diversi film dopo Chuck, tra cui Thor: Ragnarok, Alvin Superstar 2, Shazam! e The Mauritanian. Dal punto di vista televisivo l'ultima comparsa è nella serie televisiva La fantastica signora Maisel. Levi è anche ambasciatore dell'organizzazione no profit Active Minds, un ente di beneficenza dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale tra gli studenti universitari.

Yvonne Strahovski l'abbiamo conosciuta nel ruolo di Sarah Walker, un'agente della CIA e una delle assistenti governative di Chuck. Le fu assegnato il compito di proteggere Chuck dopo aver scaricato accidentalmente Intersect, un computer e un sistema di dati creato per gli agenti della CIA. Da allora Yvonne Strahovski è apparsa in Dexter, nei panni di Hannah McKay, oltre che come voce per personaggi di videogiochi e televisivi. Dal 2017, ha interpretato il ruolo di Serena Joy Waterford nella serie drammatica The Handmaid's Tale. Strahovski ha ottenuto una nomination al Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2018. L'ultima comparsa cinematografica è del 2019 con Angel of Mine mentre in televisione è comparsa nella serie Stateless.

Morgan Grimes è il migliore amico di Chuck e all'inizio della serie è percepito come molto immaturo, trascorrendo la maggior parte del suo tempo con Chuck giocando ai videogiochi. È una delle poche persone che conoscono la vita segreta di Chuck come spia. L'interprete Joshua Gomez è stato doppiatore per diversi videogiochi, ma è più noto per il suo ruolo in Chuck ed è amico del co-protagonista Zachary Levi nella vita reale. Gomez è stato nominato per la migliore interpretazione maschile in una commedia televisiva per Chuck agli ALMA Awards 2008. Recentemente lo abbiamo visto nell'episodio 18 della terza stagione di Lucifer.

John Casey è in coppia con l'agente della CIA Sarah Walker all'inizio della serie, per proteggere Chuck Bartowski. Ex marine, l'agente John Casey ha la reputazione di essere schietto, cinico e di natura spietata. Era interpretato da Adam Baldwin che da allora ha interpretato il detective Ethan Slaughter nella serie TV Castle ed è stato scelto come Clark Kent / Superman in Superman: Doomsday. Dà anche la voce ai personaggi di videogiochi tra cui Halo 3 e Mass Effect 2, insieme alla co-protagonista di Chuck Yvonne Strahovski. Dal punto di vista cinematografico l'ultima sua comparsa è in The Kid, con la regia di Vincent D'Onofrio e dal punto di vista televisivo è nella serie tv The Last Ship.

Ellie Bartowski è la sorella di Chuck nella serie. È compassionevole e interpreta il ruolo del fratello maggiore iperprotettivo. L'attrice Sarah Lancaster, prima del suo ruolo in Chuck, è apparsa in Sabrina, vita da strega, Dawson's Creek, That '70s Show, Scrubs e CSI: Crime Scene Investigation. L'ultima comparsa televisiva è datata 2018 nel film Natale a Holly Lane. Daniel Shaw era un agente della CIA ossessionato dall'idea di dare la caccia alla persona o all'organizzazione che aveva ucciso sua moglie. Alla fine diventa il principale antagonista della serie. Interpretato da Brandon Routh, l'attore ha interpretato il ruolo di Superman nel franchise cinematografico revival, subentrato a Christopher Reeve. Alla fine è stato sostituito da Henry Cavill. Ha poi recitato in serie TV sui supereroi, tra cui Arrow e Legends of Tomorrow.

Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.