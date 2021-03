Chuck, quel dettaglio sulle guest star che, forse, non avete mai notato!

Chuck è una serie televisiva che è stata trasmessa dal 2007 al 2012. Ideata da Chris Fedak e Josh Schwartz e prodotta da College Hill Pictures, Warner Bros. Television e Wonderland Sound & Vision, la serie ha avuto non poche difficoltà durante la sua messa in onda, ma poi è riuscita a entrare nel cuore degli spettatori.

La serie ha visto la partecipazione di diverse guest star che hanno permesso di aumentare gli ascolti grazie alla loro fama. Forse, però, non tutti avete notato che molte delle guest star dello show pronunciano frasi che si riferiscono ai loro film o prodotti che li hanno resi celebri.

Tra questi spiccano Scott Bakula che cita la sua battuta di In viaggio nel tempo (1989) (“Oh boy”), Dolph Lundgren che invece esclama una frase proveniente dal suo film Rocky IV (“I must break you”) e parafrasa un’altra sua battuta (“If you die, you die”), Linda Hamilton che esclama una frase del film Terminator (1984) (“Come with me if you want to live”) e Tony Hale che ripete più volte la battuta di Arrested Development (2003) (“No touching”), dove interpreta Buster Bluth.

Tra le principali guest star, comunque, ricordiamo Rachel Bilson, Matthew Bomer, Michael Clarke Duncan, Mark Pellegrino, Dominic Monaghan, Jordana Brewster, Christopher Lloyd, Kristin Kreuk, Ray Wise, Mark Hamill e il grande Stan Lee.

Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.