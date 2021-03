Chuck, quel dettaglio nelle televisioni del Buy More che potreste non aver mai notato

Chuck è una serie televisiva trasmessa dal 2007 al 2012 e ideata da Chris Fedak e Josh Schwartz. Fin da subito la serie non ha avuto vita facile con il rischio di essere cancellata dopo ogni stagione, ma grazie all'amore del pubblico è arrivata fino alla quinta stagione.

La serie era caratterizzata da tanti colpi di scena (noi vi abbiamo raccolto i più memorabili in un apposito approfondimento) e da piccole chicche simili a degli Easter Egg che rendevano ancora più memorabile la visione. Una di queste riguarda proprio le televisioni messe in vendita nel noto negozio di articoli elettronici ed elettrodomestici Buy More.

Quest'ultimo serviva da alibi per alcuni protagonisti tra cui proprio Chuck Bartowski. In ogni caso la particolarità delle televisioni e che queste mostrano sempre immagini o clip con riferimenti a cosa sta succedendo o a cosa accadrà in quello specifico episodio. Ad esempio, in Chuck VS the Helicopter, i monitor trasmettono immagini di elicotteri, oppure in "Chuck Versus the Fat Lady" in cui una parte dell'episodio si svolge in un teatro dell'opera si osserva una clip di What's Opera, Doc? e ancora in "Chuck Versus the Sensei" viene riprodotto un film con i ninja, che rispecchia la trama di quell'episodio che ruota intorno a Ty Bennett e la sua storia con Casey.

Un'altra curiosità è che anche se il Buy More vende elettrodomestici ed elettronica di nuova generazione, la TV presente nella sala del personale è una Hitachi del 1985 che salta subito all'occhio per la sua iconicità ma anche, appunto, per la sua vecchiaia.

Vi eravate accorti di questi dettagli? Sì, sono di piccola entità, ma sono proprio queste minuzie a mostrare il grande lavoro realizzativo presente alle spalle. Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.