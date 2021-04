Chuck: quanto ha guadagnato Zachary Levi? Ecco le cifre del protagonista della serie

La prima comparsa in televisione è avvenuta nel 2007, ma lo show televisivo di spionaggio Chuck è diventato subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con l'appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Insieme a lui ci sono tanti personaggi, alcuni comprimari e altri semplici comparse. Ecco a quanto ammontarono i guadagni del protagonista.

Zachary Levi, nei panni di Chuck Bartowski, ha guadagnato fino a 90.000 dollari per episodio, stando a quanto dichiarato da Celebrity Net Worth. Questo gli ha permesso non solo di mettersi un bel gruzzolo economico da parte, ma anche di farsi conoscere a livello internazionale tanto che il suo patrimonio netto ammonta attualmente intorno ai 12 milioni di dollari. Sia chiaro, 90.000 dollari ad episodio non sono nemmeno lontanamente paragonabili alle cifre di altre serie anche dell'epoca, ma considerando i problemi produttivi che ha dovuto superare Chuck, non sono niente male.

Certamente parliamo di cifre ben lontane dai circa 3 milioni di dollari ricevuti per il ruolo di Shazam! nell'omonimo film del DC Cinematic Universe.

Non è chiaro quanto prendessero gli altri attori, ma pare che le cifre di Zachari Levi siano state le più alte. Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.