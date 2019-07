Chuck, Morgan e Capitan Fenomeno di nuovo insieme in una mini-reunion

Udite udite, fan di Chuck. È successa una cosa FENOMENALE: una mini-reunion del cast di Chuck ha recentemente avuto luogo, con Zachary Levy, Joshua Gomez e Ryan McPartlin protagonisti.

A quanto pare, in questi giorni alcuni membri del cast di una serie tv targata NBC molto amata dal pubblico, Chuck, si sono incontrati dopo parecchi anni dalla fine dello show in quella che potremmo benissimo definire una mini-reunion (ovviamente, segue prova audiovisiva in calce alla notizia).

Chuck (Zachary Levi) e Capitan Fenomeno (Ryan McPartlin) hanno fatto visita a un incredulo e sbarbato Morgan (Joshua Gomez), evento che è stato in parte ripreso in un divertente video condiviso su Twitter da quest'ultimo.

"#Reunited #FeelsSoGood #Chuck Mi mancano e voglio bene a questi due pezzi di manzo"

Ha scritto l'attore nella caption del post, che è poi stato commentato sia da McPartlin - "Il mio amore per te non ha confini <3 3="" em=""> - che da un'indignata Ellie (Sarah Lancaster): "Um... Davvero? W.T.F?".

Ma insomma ragazzi, le ragazze non le invitate alle vostre uscite di gruppo? Non va mica bene!

Chuck si era concluso nel 2012 con la quinta stagione, ma Zachary Levi aveva espresso in passato il desiderio di tornare nei panni della spia nerd per un film, magari prendendo come esempio quanto accaduto con Veronica Mars, e dare un giorno vita a una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.