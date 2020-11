Chuck Norris: 5 ruoli oltre Walker, Texas Ranger che nessuno ricorda

Carlos Ray "Chuck" Norris è un attore, artista marziale, produttore televisivo, sceneggiatore e scrittore statunitense divenuto soprattutto celebre per il suo ruolo di protagonista nella celebre serie televisiva Walker, Texas Ranger.

La sua carriera è però costellata di tanti altri successi che vedono anche collaborazioni illustri con idoli del mondo dello spettacolo come il grande Bruce Lee. Vediamo, quindi, insieme quali sono i 5 importanti ruoli oltre a Walker, Texas Ranger che molti non ricordano. Se poi foste curiosi di sapere che fine abbia fatto Chuck Norris adesso, potete leggerlo in questo altro articolo.

L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente è tutt'altro che dimenticabile, anzi è indubbiamente una delle interpretazioni più celebri di Chuck Norris forse più importante di quella vista in Walker, Texas Ranger. Molti però non sanno che due anni dopo questa pellicola, esattamente nel 1974, Norris prese parte anche in un altro film orientale, ovvero Massacro a San Francisco diretto da Lo Wei. Fu il secondo e ultimo film da antagonista per l'attore e sarebbe dovuta essere la terza collaborazione tra Bruce Lee e Lo Wei, ma Lee non sopportava più il regista e il suo ruolo venne dato a Don Wong Tao, un attore di Taiwan figlio dell'attore George Wang.

Un'altra importante interpretazione fu quella osservata in The Octagon del 1980. Qui Chuck Norris interpreta Scott James, un campione di arti marziali ormai non più attivo che si ritrova ad aiutare una giovane donna di nome Justine minacciata da alcuni assassini ninja. In questa pellicola è presente il memorabile scontro tra Chuck Norris e Richard Norton che si è classificato al 13esimo posto nei 25 migliori combattimenti cinematografici di tutti i tempi secondo la rivista Fighting Stars Magazine.

Chuck Norris prese anche parte al tutt'altro che fortunato film Vendetta a Hong Kong di James Fargo. Qui interpretava Josh Randall, un avventuriero che si reca ad Hong Kong su ordine del suo principale, per liberare la figlia di quest'ultimo tenuta in ostaggio dagli uomini del racket del gioco d'azzardo. Il film, negli anni, ha ricevuto critiche molto aspre e in Italia ci fu molta confusione perché venne presentato con due titoli diversi: uno è quello scritto all'inizio del paragrafo, l'altro è Hong Kong - Un posto per morire. Al di là di tutto, il film è importante perché segna l'esordio di Tony Leung Chiu Wai, oggi una delle più note star di Hong Kong.

Nel 1983 Chuck Norris comparve anche nel celebre film Una magnum per McQuade diretto da Steve Carver con l'interpretazione del compianto David Carradine. Norris interpretava J.J. McQuade, il protagonista del film nonché un Texas Ranger alle prese con Rawley Wilkes, uno spietato criminale e trafficante d'armi, capo di una organizzazione criminale in combutta con Falcon, un boss della mafia messicana. Wilkes era interpretato proprio da Carradine e fece scalpore la notizia che durante le fasi finali di combattimento i due attori non fecero assolutamente uso di controfigure.

Tra le interpretazioni più celebri c'è senz'altro anche Rombo di tuono del 1984, nonché uno dei film di maggiore incasso dove compare Norris nei panni di protagonista. Ma c'è soprattutto Il codice del silenzio dell'anno successivo considerato da molti uno dei maggiori successi del 1985 e uno dei migliori film interpretati da Norris, nonostante le recensioni non siano state molto positive. Tra le curiosità spiccano il ruolo proprio di protagonista che in principio doveva essere di Clint Eastwood e la realizzazione di un videogioco del film da parte della Orion Pictures che, però, venne in seguito ritirato dal mercato per mancanza di fondi e per lo scarso successo di pubblico.

Ma chi era Chuck Norris prima di diventare il protagonista di Walker, Texas Ranger e di tutti gli altri prodotti tra cui le 5 sopracitate opere?