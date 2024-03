Chuck Norris compie 84 anni: 'Sì, conosco i Chuck Norris Facts di internet'

In principio era Chuck Norris: il protagonista di Walker Texas Ranger è stato probabilmente uno dei primi meme a fare il giro del mondo grazie al web, diventando oggetto di vere e proprie leggende metropolitane via via sempre più eccessive sulla sua forza disumana. Ma cosa ne pensa il diretto interessato?

Il buon Chuck, che oggi spegne 84 candeline, si è in effetti espresso al riguardo un po' di tempo fa ammettendo di essere al corrente dei meme e delle battute che da ormai quasi 20 anni circolano in rete: se la cosa in gran parte lo diverte, però, qualche volta il rischio è di cadere nell'esagerazione.

"Conosco i Chuck Norris Facts che circolano su internet. Ne ho letti alcuni: molti sono divertenti, altri sono un po' eccessivi. Mi interesso più del selvaggio west che del selvaggio internet quindi non so bene cosa pensarne. Mi sorprendono abbastanza. So che i ragazzi sono ragazzi, e non mi offendo né prendo la cosa troppo seriamente" sono state le parole del protagonista de I Mercenari. Insomma, quando vi capita di tornare sull'argomento pesate bene le vostre parole: il nostro Chuck potrebbe essere lì, pronto a leggere! Meme a parte, comunque, qui trovate una nostra selezione di ruoli poco noti di Chuck Norris.