Chuck Norris: che fine ha fatto il leggendario Walker, Texas Ranger?

L'iconico Chuck Norris ha abbracciato intere generazioni per diversi motivi. Per coloro che erano abbastanza grandi da godersi la televisione dagli anni '70 agli anni '90, infatti, sicuramente lo conosceranno come Walker, Texas Ranger e Colt in L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente di Bruce Lee.

Chuck Norris ha appeso al chiodo la sua carriera attoriale, ma ancora oggi è molto rilevante. Andiamo con ordine raccontando alcune curiosità sul personaggio. Molti conoscono Chuck Norris per i suoi meme e per il suo ruolo in Walker, Texas Ranger, ma non tutti sanno che in realtà è un combattente incredibile. Chuck divenne un esperto di arti marziali mentre prestava servizio nell'aeronautica militare degli Stati Uniti durante la guerra di Corea. Ha una cintura nera nel Tang Soo Do, nel Judo e nel Brazilian Jiu-Jitsu. È anche stato un detentore del titolo All-American Karate e International Karate Championship ed era amico del leggendario Bruce Lee.

Tornando ad oggi, partiamo col presupposto che Chuck Norris non è morto. Sì, è strano dirlo, ma è più volte uscita questa notizia anche pochi mesi fa dopo il suo ottantesimo compleanno. In realtà sta bene, solo che la sua ultima comparsa attoriale risale al 2012 nel film I mercenari 2 insieme a Sylver Stallone e ad altri pesi massimi dei film d'azione.

Questo fu l'ultimo film hollywoodiano che Chuck ha girato prima di annunciare il suo ritiro dalla recitazione. Nel 2017 lo abbiamo visto come volto pubblicitario per gli annunci di Fiat Professional quando divenne Fiat-Chrystler. Le pubblicità in questione furono trasmesse solo in Europa perché la società credeva che Chuck fosse ancora abbastanza rilevante da connettersi alle generazioni più giovani.

Recentemente, infine, è stato sotto gli occhi dei riflettori per il suo sostegno a Donald Trump, essendo un fervente elettore repubblicano, e per la sua collaborazione con l'azienda Glock, Inc nota per essere un'azienda austriaca produttrice di coltelli e di armi da fuoco. Dal punto di vista televisivo ha fatto una brevissima comparsa in Hawaii Five-0 nell'episodio 21 della decima stagione.

Chuck Norris recentemente ha anche dato la benedizione per la realizzazione del reboot di Walker, Texas Ranger.