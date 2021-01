Chuck Norris, il manager della star: 'Non ha preso parte all'assalto di Capitol Hill'

Nei giorni scorsi una foto di Chuck Norris ha creato scalpore negli Stati Uniti, sembrava infatti che la star di Walker Texas Ranger avesse preso parte all'assalto di Capitol Hill. Il manager dell'attore ha voluto fare una precisazione sulla questione.

Secondo il manager, Norris era a casa nel suo poligono (sì, avete letto bene) durante le rivolte a Washington D.C. e quello che avete visto a Capitol Hill era semplicemente un sosia.

"Questo non è Chuck Norris ed è un aspirante sosia, anche perchè Chuck è molto più bello", ha detto il suo manager al Daily Beast martedì. "Chuck era nel suo rance in Texas, dove è stato con la sua famiglia".

Il popolo del web però non è del tutto convinto dopo aver visto il selfie che il doppelgänger di Norris ha fatto con un sostenitore di Trump. La somiglianza è inquietante e, come hanno sottolineato molti utenti di Twitter, Norris ha una storia di convinzioni di destra. Un utente ha condiviso uno screenshot di un articolo di The Guardian sull'opposizione dell'attore ai leader delle truppe di Boy Scout e Girl Scout LGBTQ, nonché un articolo di ABC News del 2012 in cui Norris ha affermato che votare per Barack Obama porterebbe "1.000 anni di oscurità". Inoltre, Norris ha pubblicamente appoggiato Roy Moore come senatore dell'Alabama e ed è sempre stato a favore delle armi.



Tuttavia, i difensori di Norris hanno sottolineato che l'attore ha gli occhi verdi, mentre gli occhi dell'uomo nella foto sembrano essere più scuri e soprattutto che la star di Walker Texas Rangers è molto invecchiata dalle ultime apparizioni pubbliche.

Intanto è in arrivo il reboot di Walker Texas Ranger che ha come protagonista la star di Supernatural Jared Padalecki.