Chuck Norris, le mosse di arti marziali di Walker Texas Ranger

Walker Texas Ranger è una serie tv andata in onda dal 1993 al 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e ha per protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato proprio da Chuck Norris.

Walker divenne celebre in tutto il mondo per la sua capacità di sconfiggere i nemici senza l'uso di armi, ma solo tramite mosse specifiche di arti marziali. I produttori, però, non ebbero mai bisogno dell'uso di controfigure perché Chuck Norris è, anche nella realtà, un maestro di arti marziali.

Trasferitosi all'età di 16 anni con la madre e i fratelli in California, infatti, Norris si arruola nell'Aviazione Militare Statunitense che lo porta in Corea. Qui inizia ad avere i primi contatti con le arti marziali e si specializza nell'arte autoctona del Tangsudo.

Tornato in California nel 1962, si dedica all'insegnamento delle arti marziali, aprendo diverse scuole e diventando atleta agonista. Questo gli permette di vincere per 7 anni consecutivi, dal 1968 al 1974, il titolo di campione del mondo di karate e nel 1968 viene inserito nella Hall of Fame riservata alle cinture nere per il conseguimento nell'anno 1996 dell'ottavo dan nel taekwondo stile WTF.

Norris creò l'arte marziale Chun Kuk Do, che era basata sul tangsudo e includeva altre cose da ogni stile di combattimento che conosceva. Come molte altre arti marziali il Chun Kuk Do comprende un codice d'onore e delle regole di vita. Chuck Norris ha raggiunto il grado di cintura nera in diverse arti marziali ovvero 10º Dan nel Chun Kuk Do, 9º Dan nel Tangsudo, 8º Dan nel Taekwondo, 5º Dan nel Karate Shotokan, 4º Dan nel Jiu Jitsu Brasiliano e 1º Dan nel Judo.

In ogni caso vi siete mai chiesti cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger? Infine, vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!