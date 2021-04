Chuck, l'omaggio ad Alfred Hitchcock che forse non avete notato

Pubblicato in televisione per la prima volta nel 2007, lo show di spionaggio Chuck è diventato subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Chuck è sempre stata famosa per le sue numerose citazioni e i sottili riferimenti alla cultura nerd e geek. Tra questi, però, ne troviamo uno molto emblematico che ti riferisce al grande regista Alfred Hitchcock.

Chuck, infatti, possiede un poster del film di Alfred Hitchcock “North by Northwest”. In quest'ultimo, il personaggio di Cary Grant viene erroneamente scambiato da spie straniere per un agente governativo che è un po' ciò che avviene in Chuck quando tutto vanno alla ricerca del protagonista senza che quest'ultimo, almeno inizialmente, sappia i reali motivi.

Intrigo internazionale (North by Northwest) è un film del 1959 diretto proprio da Alfred Hitchcock e universalmente è considerato uno dei capolavori del regista. Ricordiamo, inoltre, che Hitchcock è stato un regista e produttore cinematografico ed è considerato una delle personalità più importanti della storia del cinema.

In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.