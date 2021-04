Chuck, un altro personaggio doveva innamorarsi del protagonista: scoprite chi!

In onda per la prima volta nel 2007, lo show televisivo di spionaggio Chuck è diventato subito uno degli show più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte della sua messa in onda.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Lo vediamo in molte scene d'azione e in molte avventure al cardiopalma, ma è impegnato anche a perseguire il suo amore per Sarah Walker interpretata dall'attrice australiana Yvonne Strahovski.

Vi sembrerà strano, ma nei piani originali dello show doveva esserci un'altra contendente al cuore puro del protagonista. L'attrice Natalie Martinez, infatti, era stata scelta per interpretare Kayla Hart, una nerd interessata proprio al personaggio di Chuck. Era anche apparsa nelle foto promozionali del cast accanto a Chuck e Morgan, ma il suo personaggio è stato tagliato fuori dalla storia prima ancora di apparire nello show.

I co-creatori e showrunner di Chuck Chris Fedak e Josh Schwartz hanno giustificato questa cancellazione poiché, secondo loro, non sarebbe stato credibile per Sarah e Kayla innamorarsi di Chuck, inoltre un triangolo amoroso tra loro avrebbe reso la storia dello show troppo complicata. Come se non bastasse Kayla avrebbe dovuto lavorare in un nightclub rendendo le cose ancora più complesse.

Cosa ne pensate di questa decisione? Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.