Chuck, quando la serie omaggiò palesemente Die Hard: lo ricordavate?

Era il 2007 quando lo show di spionaggio Chuck arrivò per la prima volta in televisione diventando subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Chuck è sempre stata famosa per le sue numerose citazioni e i sottili riferimenti alla cultura nerd e geek. Tra questi, però, ne troviamo uno molto emblematico che si riferisce alla nota saga cinematografica Die Hard.

Nell'episodio 11 della stagione 2, Chuck VS Santa Claus, un agente della Fulcrim guida un'auto che si schianta nel Buy More e tiene in ostaggio Chuck e la banda. Tra la polizia sulla scena c'è un agente della polizia di Los Angeles, cugino del direttore del negozio Big Mike, di nome Big Al. Quest'ultimo, però, è interpretato dallo stesso attore che ha vestito i panni del poliziotto con cui John McClane parla alla radio nel primo film Die Hard, Reginald VelJohnson.

Ricordate quale era il nome di quel poliziotto? Sergente Alan Powell, il cui nome potrebbe essere ridotto in Al da cui Big Al. Non solo, ma mentre Powell, in Die Hard, compra diversi Twinkies per sua moglie, in questo episodio di Chuck vengono mostrati lui e Big Mike mentre mangiano Twinkies insieme. Un'altra parodia di Die Hard in Chuck può essere osservata nell'episodio Chuck Versus the Leftovers, ma quello sopradescritto è talmente esplicito che molti fan di Chuck hanno anche ipotizzato che la serie televisiva facesse parte dello stesso universo narrativo di Die Hard. Chiaramente non è così, ma fa capire come lo show fosse meticolosamente attento alle citazioni e ai riferimenti della cultura pop a 360 gradi.

Vi eravate mai accorti di questo omaggio? In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.