Chuck, è reunion virtuale anche per Zachary Levi e il cast della serie tv di NBC

Come per tanti altri telefilm in questo periodo, anche il cast di Chuck, la serie tv di NBC con protagonista Zachary Levi, ha partecipato a una reunion virtuale su Zoom.

Presenti all'appello ovviamente Zachary Levi (Chuck Bartowski), Yvonne Strahovski (Sarah Walker), oshua Gomez (Morgan Grimes), Sarah Lancaster (Ellie Bartowski), Adam Baldwin (John Casey), Ryan McPartlin (Capitan Fenomeno), Vik Sahay (Lester Patel), Scott Krinsky (Jeff Barnes) e Mark Christopher Lawrence (Big Mike), assieme ai co-creatori dello show osh Schwartz e Chris Fedak.



Non sono mancate però delle special guest star come Brandon Routh (Daniel Shaw) Cedric Yarbrough (Neil) e Diedrich Bader (Del).



Oltre a ricordare i bei tempi, gli attori hanno commentato le dinamiche tra i vari personaggi, aiutati anche dalla table read della sceneggiatura di un episodio scelto dai fan: Chuck vs. The Beard, l'episodio diretto da Zachary Levi, in cui Morgan veniva finalmente a conoscenza del segreto di Chuck.



Intanto, Levi ne ha approfittato per lanciare una frecciatina in favore di un film di Chuck: "Hey, sto solo cercando di ottenere 90 minuti di incredibili contenuti da parte di Josh e Chris!" ha detto in sua difesa.



Come ogni reunion parte dell'iniziativa #UnitedAtHome di EW!, anche quella del cast di Chuck ha scelto un'organizzazione benefica da sostenere (in questo caso Feeding America) durante il difficile periodo che stiamo attraversando.