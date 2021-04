Chuck, ecco il riferimento a Blade Runner che potreste aver perso

Era l'ormai lontano 2007 quando lo show di spionaggio Chuck arrivò per la prima volta in televisione diventando subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Chuck è sempre stata famosa per le sue numerose citazioni e i sottili riferimenti alla cultura nerd e geek. Tra questi, però, ne troviamo uno molto particolare che si riferisce al noto capolavoro cinematografico Blade Runner.

Quando Carina, nell’episodio “Chuck vs. The Wookiee”, nasconde il diamante nella borsa di Morgan, questa riporta il nome di Tyrell Corporation. Per alcuni questo nome non significa nulla, ma la Tyrell Corporation è la compagnia che costruisce replicanti nel film “Blade Runner” (1982). Aveva sede a Los Angeles e prendeva il nome dal suo fondatore Eldon Tyrell.

In realtà la Tyrell Corporation è basata sulla Rosen Association descritta nel libro di Philip K. Dick dal titolo Do Androids Dream of Electric Sheep? In una bozza iniziale di Blade Runner, datata 22 dicembre 1980, la società prendeva il nome di Nekko Corporation, ma poi si preferì cambiarlo per non creare confusione nello spettatore.

Vi eravate mai accorti di questo omaggio?