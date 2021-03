Chuck: il riferimento a Lost che forse non avete mai notato

Chuck è una serie tv statunitense trasmessa dal 2007 al 2012 e ideata da Chris Fedak e Josh Schwartz. Lo spettacolo durò per ben cinque stagioni nonostante alcune evidenti difficoltà produttive superate solo grazie alla grande fiducia dimostrata dai fan.

La serie era caratterizzata da tanti colpi di scena (noi vi abbiamo raccolto i più memorabili in un apposito approfondimento) e da piccole chicche simili a degli Easter Egg che rendevano ancora più memorabile la visione. Una di queste riguarda proprio la celebre serie televisiva fantascientifica di Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon Lindelof, Lost.

In “Chuck VS the Helicopter”, secondo episodio della prima stagione, mentre Chuck viene esaminato dal Dr. Zarnow, ha un ricordo riguardante un dossier in cui è scritto che il volo Oceanic 815 è stato abbattuto da un missile. Questo è un palese riferimento alla serie della ABC, LOST, in cui i passeggeri del volo Oceanic 815 si sono schiantati su un’isola deserta e da cui ha inizio le 6 stagioni e tutti i 114 episodi.

Il telefilm aveva come unica pecca proprio la ripetitività degli episodi, ma erano proprio queste curiosità e queste citazioni che rimandano a film e telefilm presenti e passati a rendere Chuck memorabile nonostante le sue evidenti difficoltà.

Vi eravate accorti di questo dettaglio? Sì, è sicuramente di piccola entità, ma sono proprio queste minuzie a mostrare il grande lavoro realizzativo presente alle spalle. Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.