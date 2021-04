Chuck, la serie TV ha un primato davvero notevole: scopritelo!

Sono passati non pochi anni dal 2007, anno in cui lo show di spionaggio Chuck arrivò per la prima volta in televisione diventando subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Chuck è sempre stata famosa per le sue numerose citazioni e i sottili riferimenti alla cultura nerd e geek. Tra questi ne abbiamo già segnalato alcuni come quello riguardante Blade Runner, ma sapevate che detiene anche un primato davvero curioso?

Chuck, infatti, è stata la prima serie televisiva al mondo a contenere un episodio interamente girato con la tecnologia 3D. Si tratta dell'episodio Chuck vs. la rock star, facente parte della seconda stagione, che venne trasmesso in 3D anche in Italia su Steel. Per vedere la puntata tridimensionalmente serviva indossare dei semplici occhialini con le lenti rosso e blu che negli Stati Uniti sono stati consegnati gratuitamente anche per guardare un trailer speciale che venne mandato in onda durante il 43esimo Super Bowl.

L’episodio in questione vede protagonisti, tra gli altri, anche l’ex campione Super Bowl Jerome Bettis (come compagno di football di Big Mike) e Dominic Monaghan, sua prima apparizione televisiva dopo la “morte” in Lost, dove interpretava Charlie.

Conoscevate questa curiosità? In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.