Chuck, il simpatico riferimento nelle scarpe del protagonista: ecco cosa c'è da sapere

Messo in ona per la prima volta nel 2007, lo show televisivo di spionaggio Chuck è diventato subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Lo vediamo in molte scene d'azione e in molte avventure al cardiopalma, ma in quasi ognuna di esse indossa delle iconiche Converse Chuck Taylor, a cui spesso ci si riferisce semplicemente come le “Chucks”.

Al di là dell'evidente riferimento al protagonista e al titolo della serie, le Converse Chuck Taylor sono le sneaker più emblematiche al mondo, riconosciute ovunque per la sua silhouette inconfondibile, la patch con la stella centrata sulla caviglia e la sua autenticità culturale. Per generazioni, i colori classici utilizzati per questa scarpa e la suola in gomma vulcanizzata di qualità hanno definito un'icona.

Le Chucks sono state per anni quanto di più all’avanguardia una squadra di basket potesse sognare per i suoi giocatori. Nacquero nel 1917 quando la Converse Rubber Corporation di Malden, Massachussets, decise di creare la sua prima scarpa sportiva ideata appositamente per il basket e che chiamò All Star. Da subito, il giovane giocatore di basket Charles “Chuck” Taylor, ne apprezzò la robusta suola di gomma, studiata appositamente per prevenire gli scivoloni sul parquet. Le amò a tal punto che, nel 1921, venne assunto all’ufficio commerciale dell'azienda e, su suo suggerimento, le scarpe da basket più famose del mondo subirono delle modifiche diventando più flessibili e confortevoli e nel 1932, vicino alla mitica stella, venne riprodotta anche la sua firma. Nel 1936 fu proprio Chuck Taylor a disegnare le sneakers All Star con il colori della bandiera, bianco, rosso e blu, che i giocatori di basket americani avrebbero indossato alle olimpiadi di Berlino.

