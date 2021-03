Chuck, Vik Sahay non doveva interpretare Lester: scoprite il retroscena sugli attori

Chuck è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2007 al 2012 e ideata da Chris Fedak e Josh Schwartz. Lo spettacolo durò per ben 5 stagioni nonostante alcune evidenti difficoltà produttive superate solo grazie alla grande fiducia dimostrata dai fan.

Tra i personaggi più memorabili dello show, spicca senz'altro Lester Patel, un Nerd molto preparato, specializzato in prodotti Apple, il che gli conferisce un complesso di superiorità rispetto agli amanti di IBM. È il migliore amico di Jeffrey Barnes con il quale trama spesso alcuni sospetti sul collega Chuck Bartowski.

Il personaggio è interpretato da Vik Sahay, ma nel corso di un’intervista lo stesso attore ha rivelato di aver fatto l’audizione per il ruolo di Morgan, ma quando arrivò al testa a testa con Joshua Gomez, e quest'ultimo ottenne la parte, i produttori gli offrirono il ruolo di Lester.

Del personaggio sappiamo che è nato nel Saskatchewan, in Canada, in una comunità "Hinjew" che, per sua stessa ammissione, potrebbe benissimo essere stata una setta. Prima dell'inizio della serie, Lester emigrò a Burbank, in California ed essendo un cantante di un duo ha fatto un'audizione per essere la band per il matrimonio di Ellie e Devon. Non fu assunto per il matrimonio, ma continuò a produrre musica oltre a mandare un curriculum per lavorare al Buy More nel ruolo di Assistant Manager da cui hanno inizio una serie di avventure e cospirazioni insieme al suo migliore amico Jeffrey.



Conoscevate questo retroscena? Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.