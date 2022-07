Chucky 2, la bambola assassina è più agguerrita che mai nel trailer della nuova stagione

Chucky si sta preparando per tornare in autunno con la seconda stagione della serie omonima, e ora i fan possono gustarsi le prime sequenze per comprendere cosa possono aspettarsi con i nuovi episodi. Dopo il franchise che ha ripreso un classico dell'horror sul grande schermo, nel 2021 è arrivata una serie sulla bambola assassina.

La serie ha introdotto alcuni elementi del passato dando il via ad una storia completamente nuova e new entry che i fan scopriranno nel corso della seconda stagione. Sul sito trovate il poster di Chucky 2.



La prima stagione ha sorpreso gli spettatori per come è riuscita a bilanciare perfettamente horror e commedia.



Dopo il caos del primo ciclo di episodi si preannuncia una seconda stagione davvero avvincente con Chucky sugli scudi, agguerrito e assetato di sangue.

La seconda stagione di Chucky debutterà negli USA il 5 ottobre su SYFY e USA Network.



Sono pronti a tornare nel cast alcuni protagonisti della prima stagione come Zackary Arthur, Björgvin Arnason, Alyvia Alyn Lind, Barbara Alyn Woods, Alex Vincent e Christine Elise. Brad Dourif presterà ancora la propria voce al perfido protagonista, Chucky.



Chucky è stata rinnovata per una seconda stagione nel novembre 2021, grazie anche gli ottimi risultati ottenuti dalla prima stagione dello show di Don Mancini, quest'anno assente al Comic-Con ma pronto a stupire i fan della bambola assassina con questo nuovo trailer che non fa che aumentare la curiosità degli spettatori.