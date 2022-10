Chucky 2: le nuove immagini svelano il ritorno di Glen e Glenda

Dopo l'uscita del poster promozionale e del trailer ufficiale di Chucky 2, la serie tv de La Bambola Assassina ha esordito negli Stati Uniti il 5 ottobre ed ora, per l'episodio di Halloween, entreranno in scena anche Glen e Glenda.

I due gemelli, molto amati dai fan del franchise horror, erano già stati citati dallo stesso Chucky, quando quest'ultimo ha raccontato a Jake di avere un ''bambino gender-fluid". Visto per la prima volta nel film del 2004 il figlio di Chucky, Glen si è messo in viaggio verso Hollywood per ritrovare i suoi genitori naturali (Chucky e Tiffany appunto), finendo col riportarli in vita. E proprio delle nuove immagini, rilasciate in queste ore, ci mostrano l'attore Lachlan Watson nel ruolo di Glen e Glenda, le due identità separate e, sfoggiando i capelli rossi del padre e lo stile glam della madre, vedremo come si svolgerà questa contorta riunione di famiglia.

Le immagini promozionali sono tutte incentrate esclusivamente sulla casa di Jennifer Tilly, dove alcuni ospiti sono stati invitati, tra cui spuntano: la socialite di The Real Housewives of Beverly Hills Sutton Stracke nel ruolo di se stessa, i co-protagonisti di Bound Joe Pantoliano e Gina Gershon nel ruolo di se stessi e Meg Tilly, la sorella di Tilly nella vita reale. Chiaramente nessuno di loro ha idea che la loro amica e sorella sia stata posseduta da Tiffany per tutti questi anni.

Il quarto episodio di Chucky, "Death on Denial", andrà in onda mercoledì 26 ottobre su USA e SYFY alle 21.00 EST. Chucky è stata rinnovata per la stagione 2 nel mese di novembre 2021 e sta ottenendo ottimi risultati anche tra i fan storici della bambola assassina.