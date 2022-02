Chucky 2, il poster annuncia il ritorno della bambola assassina nel 2022

Il creatore della serie horror Chucky ha diffuso ieri il poster ufficiale della stagione 2 dello show che fa da sequel al film Il culto di Chucky. Sviluppata dai canali NBC Syfy e USA Network, la prima stagione ha debuttato a fine 2021 negli Stati Uniti, mentre in Italia è attualmente in onda su Italia 1 in fascia notturna.

L'annuncio del rinnovo per una stagione 2 di Chucky era arrivato a novembre 2021, in seguito al grande successo in patria in termini di spettatori: "Siamo entusiasti di iniziare a tirare le fila di una seconda stagione" aveva dichiarato lo showrunner Don Mancini in una nota. "Ringrazio i nostri partner di USA Network, Syfy e UCP per il loro incredibile supporto e per la guida nel portare Chucky sul piccolo schermo, più grande che mai".

Alimentando l'attesa per ciò che arriverà nel prossimo ciclo di episodi, il creatore della serie che affronta le origini della bambola assassina Chucky, ha condiviso sul suo profilo Twitter il poster della nuova stagione, che potete vedere a fine articolo.

Il poster conferma inoltre che la stagione 2 di Chucky arriverà nel 2022: è molto probabile che l'esordio della nuova season sia programmato per la prossima stagione televisiva, in autunno, ma nell'attesa che venga ufficializzata la data d'uscita del prossimo ciclo di episodi, il poster rappresenta una rassicurazione per tutti i fan.

Nel frattempo, non ci resta che seguire la versione italiana della prima stagione su Italia 1, giunta ormai alle ultime due puntate delle 8 complessive.