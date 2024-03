Chucky 3: la bambola assassina torna a far paura nelle foto della nuova stagione

Annunciata la data d’uscita della seconda parte di Chucky 3, ecco che arrivano dal set delle nuove foto che ci fanno nuovamente immergere nelle ambientazioni della serie.

A pubblicare le foto ci ha pensato direttamente il creatore della serie Don Mancini. Questa la caption che accompagna le immagini: “Che emozione avere di nuovo questi GOAT sul set! #JohnWaters #BradDourif @ChuckyIsReal torna il 10 aprile su @USANetwork”. A comparire nelle foto sono difatti Brad Dourif, interprete della versione umana di Chucky, e John Waters, che interpreta Wendell Wilkins, creatore delle bambole “tipo bello”.

Se per Alex Hedlund Chucky 3 sarà la serie più spaventosa di sempre, nel frattempo i fan della serie sono rimasti estremamente contenti nel vedere nuovamente i loro personaggi e attori preferiti in azione. “Don la seconda parte di questo show è più bella della prima e la prima parte è stata un successo, la terza stagione, la seconda parte, sembra essere una bomba atomica!!!” scrive un utente, “Grazie Don!!!! Dal trailer posso già dire che i fan di Chucky si troveranno di fronte ad un viaggio fantastico!” ha aggiunto un altro. “Non vedevo #BradDourif e #JohnWaters dai tempi di Child's Play del 1988 e Curse of Chucky del 2013 per #BradDourif e Il seme di Chucky del 2004 e la seconda stagione di Chucky per #JohnWaters, è incredibile vedere questi due di nuovo per la terza stagione.”

