Chucky 3, la seconda parte della stagione ha una data d'uscita!

Continua l’epica saga di Chucky, una delle bambole più iconiche della storia del cinema, capace di terrorizzare i fan nel corso dei decenni e di rinascere grazie all’apprezzata serie nata dalla mente del creatore del personaggio originale. SyFy ha infatti condiviso il poster promozionale che anticipa la seconda parte della terza stagione.

Dopo aver riportato le parole del produttore a proposito della terza stagione di Chucky, torniamo ad occuparci dello show televisivo ideato da Don Mancini per mostrarvi l’inquietante post pubblicato sulle pagine Instagram ufficiali dell’opera e che preparano il pubblico statunitense all’uscita della seconda tranche di episodi del terzo capitolo.

Nel breve video siamo testimoni della chat fra Chucky e Devon Sawa, interprete della serie, in cui il secondo chiede alla bambola quando uscirà la seconda parte della terza stagione. Alla fine di una conversazione tutt’altro che amichevole, Chucky rassicura l’attore del fatto che non bisognerà attendere oltre il 10 aprile 2024, quindi gli chiede di cancellare il suo numero dalla rubrica.

Ottime notizie, dunque, per i fan del franchise horror e di una serie che è riuscita a mettere d’accordo il pubblico e la critica riportando in auge uno dei personaggi storici del genere horror degli anni ’80 del secolo scorso.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sui prossimi episodi e su quando verranno trasmessi anche in Italia, vi lasciamo alla nostra recensione di La Bambola Assassina remake e reboot del classico che ha dato il via alla saga.