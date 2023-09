Chucky 3, la serie tv della Bambola Assassina sarà la più spaventosa di sempre

Per tutti gli appassionati del genere horror, la serie TV di Chucky è stata un'apprezzatissima chicca e adesso, con l'arrivo di una terza parte, le cose si fanno serie: come promesso dal produttore dello show, infatti, Chucky 3 sarà la stagione più spaventosa di sempre!

Le parole di Alex Hedlund sono la prova che il franchise dedicato alla bambola assassina più iconica nella filmografia horror è pronto a toccare sempre nuovi orizzonti. La premessa della serie TV è che avrebbe affrontare questione molto importante per la saga di Chucky, e la terza stagione potrebbe rilevarsi un gradino in più del terrore: "Sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto nelle stagioni precedenti o nei film - ha detto Hedlund a SFX - potrebbe essere, oserei dire, il progetto più oscuro di sempre.C'è anche un interesse personale per Chucky che è davvero unico per questa stagione".

Le aspettative si alzano incredibilmente per questa terza stagione che, dunque, avrà momenti più sanguinosi. Secondo il produttore, Chucky 3 si concentrerà su un grande dramma familiare e sarà pieno zeppo di assassini iconici sempre nati dalla mente di Chucky.

La terza stagione di Chucky arriverà il 4 ottobre ma nell'attesa potete scoprire qual è il momento preferito nel franchise di Chucky per Brad Dourif.