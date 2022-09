Chucky, Brad Dourif sul momento preferito nel franchise:'Quando Chucky ha fatto sesso!'

La carriera di Brad Dourif e Jennifer Tilly è segnata principalmente dal franchise di Chucky, tanto che i due sono tornati a lavorare insieme nell'ultima serie tv. Nel corso del panel della Television Critics Association, Dourif e Tilly hanno risposto alle domande sui loro momenti preferiti all'interno dell'intero franchise.

"La notte in cui Chucky ebbe fortuna" ha risposto Dourif, riferendosi alla scena di sesso in La sposa di Chucky. Il motivo? Perché 'ero scioccato. Quando Chucky ha fatto sesso non mi aspettavo di rimanere scioccato ma lo ero ed ero felice. [...] È stato il mio momento preferito' ha concluso, elogiando anche il lavoro svolto con Tilly.



Jennifer Tilly ha ribattuto:"È stato davvero divertente perché io e Brad lavoravamo in cabine adiacenti e quindi improvvisavamo. [...] Il sesso con le bambole è diverso dal sesso reale ma è molto divertente, soprattutto quando è con Brad". Scoprite il trailer della stagione 2 di Chucky, la nuova serie del franchise legato alla bambola assassina.



La seconda stagione della serie Chucky sarà concentrata proprio sui figli di Chucky e Tiffany, con la giovane star di Le terrificanti avventure di Sabrina, Lachlan Watson, che interpreterà sia Glen che Glenda nella nuova stagione prossimamente sul piccolo schermo.



Chucky è stata rinnovata per la stagione 2 nel mese di novembre 2021 e sta ottenendo ottimi risultati anche tra i fan storici della bambola assassina.