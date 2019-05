Chucky: Don Mancini conferma che la serie tv arriverà nel 2020

Mentre si sta preparando al suo ritorno in grande stile al cinema, come dimostrato dal secondo trailer ufficiale del remake La Bambola Assassina, il temibile Chucky molto presto approderà anche sul piccolo schermo.

A confermarlo Don Mancini, creatore della saga e sceneggiatore di un gran numero di episodi del franchise, che parlando con i propri fan su Twitter ha confermato che la serie televisiva Chucky arriverà nel 2020.

A partire dal 1988 con Child's Play fino al 2017 con Cult of Chucky, Mancini è stato in grado di mantenere un tono coerente e una narrativa coesa attraverso tre decadi. I fan storici della saga sono entusiasti dell'evoluzione del franchise, anche se ad oggi sono pochissimi i dettagli ufficiali circa la serie televisiva.

Sappiamo che la produzione ha reclutato il creatore di Channel Zero Nick Antosca, che all'inizio dell'anno ha rivelato che il titolo provvisorio del progetto è semplicemente Chucky. Per Antosca il titolo sarebbe molto funzionale, dato che il pubblico "sa cosa aspettarsi non appena sente quel nome." Inoltre, sempre Antosca ha confermato che la storia sarà "coerente con la mitologia della saga, ma anche completamente nuova e perfettamente godibile da chi si approccia al franchise per la prima volta."

I fan della saga, comunque, nel frattempo possono deliziarsi con il remake della Orion Pictures, per il quale è stata appena pubblicata anche una nuova immagine ufficiale.