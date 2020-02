Chucky entrerà in produzione questa estate: a confermarlo la new entry Jennifer Tilly

Nella più classica tradizione del franchise iniziato nel 1988, Chucky sta per tornare dai suoi fan... E forse anche per darli la caccia: le riprese inizieranno la prossima estate e tra le prime conferme del cast la nominata all'Oscar Jennifer Tilly, già precedentemente star della saga.

Nella recente intervista a Page Six, la Tilly ha commentato il suo ritorno sul set e anche l'ormai prossimo inizio:

"Sono davvero eccitata: Chucky è personaggio che mi sta davvero a cuore. In ogni angolo del mondo, ovunque io vada, quando metto piede in un Paese che fino a poco prima neanche sapevo esistesse tutti conoscono il nome di Chucky . E ovviamente vogliono un abbraccio."

Continua poi: "Don Mancini, che ha creato il franchise 30 anni fa, sarà lo scrittore della serie, quindi lavoreremo col Chucky originale e un uccellino mi ha detto che sarò parte del progetto."

Nella pellicola iniziale la bambola fa il suo debutto in un negozio d'antiquariato (con un Mark Hamill d'eccezione a dagli la voce) e di lì a poco una serie di omicidi inizia a svelare le ipocrisie e le menzogne della piccola cittadina di provincia.

Il successo fu tale che gli valse ben sei sequel cinematografici e, adesso, Chucky arriverà sui piccoli schermi: Mancini (Hannibal) e David Kirschner (Hocus Pocus) saranno i produttori esecutivi e al fianco ci sarà Nick Antoscia (The Act). Questo progetto sarà la seconda collaborazione di Mancini con la casa cinematografica Syfy, cui dobbiamo anche la serie horror Channel Zero.