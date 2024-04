Chucky: nel nuovo episodio c'è un crossover con M3GAN, ma non è quello che pensate voi

Chucky è il "padre" di tutte le bambole assassine nate al cinema dalla fine degli anni '80 ad oggi e tra queste c'è sicuramente M3GAN: chi sperava in un incontro tra queste due malefiche creature verrà (in un certo senso) accontentato nel corso della seconda parte della serie televisiva Chucky 3.

Attenzione, in questo articolo sono presenti spoiler! Per gran parte del quinto episodio, uscito negli Stati Uniti il 10 aprile, Chucky è costretto a letto. Intento a fare zapping per ingannare il tempo, si ritrova a passare in rassegna un numero di opere cinematografiche di argomento a lui "familiare": sì, stiamo parlando di bambole assassine di varia natura e provenienza. Prima The Boy ("che fottuto scherzo!", è il suo commento), poi Dead Silence ("questo non è nemmeno in grado di costruirsi un franchise!") e infine M3GAN, di cui viene mostrata proprio la famosa scena della danza. Secondo voi, le parole di Chucky verso quest'opera saranno state lusinghiere o no?: "Oddio, no, uccidetemi adesso, quella piccola p****** che ha copiato i miei film! Fan****!", questo il commento del personaggio, in pieno "Chucky-style".

Don Mancini è attualmente al lavoro su un nuovo capitolo cinematografico della Bambola Assassina, ma nel frattempo ha anche parlato di questo bizzarro momento cui si assiste nel corso della serie televisiva: "[Chucky] deve vedersela con nuovi rivali come M3GAN e Annabelle. Deve lottare per conservare il suo posto nella cultura pop, ed è così che affrontiamo l'argomento con lui. Gli portiamo una crisi che ha a che fare con il dolore e la vita veri. Un fatto che lo fa arrabbiare ancora di più, e voi sapete cosa succede quando Chucky si arrabbia".

