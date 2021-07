Chucky, ecco i giovani protagonisti della nuova serie sulla Bambola Assassina! Le foto

Mentre proseguno le riprese della serie TV di Chucky, nuova opera dedicata alla celebre Bambola Assassina sviluppata dal creatore Don Mancini per Usa Network e Sy-Fy, è ora arrivato un primo sguardo al ritorno dei giovani protagonisti.

Dopo aver mostrato una sua foto dal set di Chucky, la star della saga Jennifer Tilly, interprete di Tiffany, ha condiviso sui social uno scatto in compagnia dei giovani Fiona Dourif, Alex Vincent e Christine Elise, di ritorno rispettivamente nei panni di Nica Pierce, Andy Barclay e Kyle. Il cast includerà inoltre Devon Sawa, attore canadese apparso in Final Destination 5 e Escape Plan 3.

Descritta coma una nuova interpretazione del franchise che esplorerà il personaggio di Chucky "con una profondità offerta unicamente dal formato televisivo", questa è la sinossi ufficiale della serie: "Dopo che una bambola vintage di Chucky si presenta in una vendita di periferia, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos mentre una serie di orribili omicidi inizia a esporre le ipocrisie e i segreti della città. Nel frattempo, l'arrivo di nemici - e alleati - dal passato di Chucky minaccia di svelare l'identità dietro gli omicidi, così come le origini non raccontare della bambola demone come bambino apparentemente normale che in qualche modo è diventato un famigerato mostro."

Chucky debutterà negli Stati Uniti nel corso dell'autunno 2021, a data esatta ancora da destinarsi, mentre restiamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana.