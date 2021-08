Chucky, Jennifer Tilly in una nuova foto dal set insieme alla famosa bambola assassina

Jennifer Tilly ha condiviso una nuova foto dal set della serie Chucky le cui riprese sono attualmente in corso. Il franchise creato da Don Mancini nel 1988 con La bambola assassina è pronto per tornare, questa volta sul piccolo schermo, con otto episodi.

Tilly potrebbe essersi unita al franchise in ritardo, nel secondo film, ma è diventata rapidamente una delle preferite dai fan. L’attrice ha usato Twitter per condividere uno scatto mentre teneva in piedi la famosa bambola scrivendo: “I primi passi del bambino!” come potete vedere in calce alla notizia.



La sinossi ufficiale della serie TV Chucky recita: "Dopo che una bambola vintage di Chucky si presenta in una vendita di periferia, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos mentre una serie di orribili omicidi inizia a esporre le ipocrisie e i segreti della città. Nel frattempo, l'arrivo di nemici - e alleati - dal passato di Chucky minaccia di svelare l'identità dietro gli omicidi, così come le origini non raccontare della bambola demone come bambino apparentemente normale che in qualche modo è diventato un famigerato mostro."



Precedentemente era stata diffusa una foto dei giovani protagonisti di Chucky e la stessa Tilly aveva già pubblicato uno scatto dal set di Chucky, e a quanto pare i lavori procedono spediti. Chucky arriverà questo autunno su SYFY e USA Network con il primo episodio in uscita il 12 ottobre.