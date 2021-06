Chucky, la nuova foto dal set di Jennifer Tilly mostra il ritorno di Tiffany

La produzione della serie tv Chucky è in corso di svolgimento, e come sappiamo nel cast vedremo anche Jennifer Tilly. L'attrice ha debuttato nella saga cinematografica in La Sposa di Chucky, in cui era Tiffany, l'interesse amoroso umano della bambola assassina, ed è poi tornata in Il Figlio di Chucky e Il Culto di Chucky.

Nei giorni scorsi Jennifer Tilly ha pubblicato su Instagram una foto dal backstage di Chucky, rivelando il nuovo look della sua Tiffany. L'immagine è visibile anche in calce alla notizia.

Nella nuova serie rivedremo alcuni vecchi amici della saga di Chucky. Lo show porterà avanti la continuità trentennale che l'ideatore della serie Don Mancini ha creato attraverso i film, raccontando anche una storia completamente nuova che è stata sviluppata per i nuovi arrivati ​​e i fan più giovani. "È molto importante dare a Chucky nuove armi, nuove strategie e nuovi obiettivi" aveva raccontato Mancini qualche tempo fa in un'intervista. "Ha un obiettivo diverso nello show televisivo rispetto a quello che aveva prima, ed è specificamente qualcosa che è stato progettato per evocare ciò che sta accadendo oggi nello spirito del tempo."

Il cast di Chucky comprende anche l'attrice Christine Elise McCarthy, che ha interpretato la sorella adottiva di Andy, Kyle, in La bambola assassina 2, oltre alle new entry ​​Devon Sawa, Lexa Doig (Arrow), Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson e Alyvia Alyn Lind.