Chucky, il nuovo poster della serie promette brividi e rabbia!

In attesa dell'uscita della serie Chucky, prevista per il 12 ottobre, abbiamo visto nelle scorse settimane una foto di Jennifer Tilly dal set. Il nuovo poster dello show, ideale seguito del franchise La bambola assassina ideato da Don Mancini, non fa che rendere ancora più curiosi gli spettatori.

Il poster, pubblicato da Syfy e USA Network, è visibile anche in calce alla notizia. Presenta i protagonisti della serie, con in primo piano un coltello sulla cui lama si riflette la famigerata bambola. Oltre a confermare la data di uscita di Chucky, gioca anche con le parole, descrivendo lo show come una "classic coming of rage story", facendo il verso all'espressione "coming of age story", usata per indicare i romanzi di formazione o i racconti legati alla crescita.

Come sappiamo, nella serie tv Chucky ritroveremo alcuni vecchi amici della saga. Don Mancini ha scritto tutti gli otto episodi della prima stagione, oltre a dirigere il primo.

La sinossi ufficiale di Chucky recita: "Dopo che una bambola vintage Chucky salta fuori a una vendita in un cortile di periferia, un'idilliaca cittadina americana viene gettata nel caos mentre una serie di orribili omicidi iniziano a rivelare le ipocrisie e i segreti della città. Un male troppo grande per giocare su una sola rete."

Fanno parte del cast dello show, tra gli altri, Zackary Arthur, Alyvia Alyn, Teo Briones, Devon Sawa, Barbara Alyn Woods e Lexa Doig.