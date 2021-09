Chucky, la serie racconta le origini della bambola assassina: le parole di Don Mancini

Un franchise cult del genere horror sta per fare il salto definitivo dal cinema alla tv. Negli USA è in arrivo la serie tv su Chucky e il creatore del personaggio, Don Mancini, tira le fila del progetto, che vedrà Brad Dourif tornare a prestare la propria voce alla bambola assassina, affiancata nello show da Jennifer Tilly.

Il poster di Chucky ha messo i brividi ai fan e in una recente intervista Don Mancini ha spiegato la scelta di parlare delle origini del personaggio:"Esplorare le sue origini è un dettaglio che i fan volevano vedere e che hanno chiesto per decenni. Uno dei motivi per cui ero entusiasta di portare il franchise sul piccolo schermo era perché, avendo così tanto tempo a disposizione - otto ore - potevo avere un'opportunità grandiosa per approfondire queste cose".



"La serie manterrà le atmosfere dei precedenti progetti, tanto amati dagli appassionati. Una delle caratteristiche è la violenza e l'altra è l'abitudine di Chucky di usare un linguaggio colorito. Inoltre abbiamo proseguito la consuetudine di riportare sul set attori con ruoli differenti film dopo film. Lo facevamo prima che Ryan Murphy lo facesse con American Horror Story. Ecco perché se un personaggio muore l'interprete può tornare con un altro ruolo. Ho iniziato a farlo con Jennifer [Tilly] negli anni '90".

Don Mancini ha sviluppato il progetto di una serie televisiva incentrata sul personaggio di Chucky, l'iconica bambola assassina conosciuta in tutto il mondo, insieme a Nick Antosca.



