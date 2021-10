Chucky, la serie tv affronterà una questione importante del franchise: ecco quale

Grazie alla serie tv sequel Chucky, il creatore del franchise sulla bambola assassina, Don Mancini, avrà la possibilità di espandere i suoi orizzonti di narratore ma includerà nello show anche diversi dettagli dai film precedenti. Tempo fa è stato confermato che la trama della serie riprenderà da Il culto di Chucky del 2017.

Inoltre coinvolgerà membri del cast sopravvissuti sia in La bambola assassina sia in La bambola assassina 2. Tuttavia in una nuova intervista Mancini ha confermato che nella serie verrà affrontato un argomento molto importante della trama del franchise. Su Everyeye trovate il poster della serie su Chucky.



L'ultimo film della saga ad uscire nelle sale è stato Il figlio di Chucky nel 2005, un capitolo dello show che ha abbracciato completamente la sua estetica camp. Protagonista del film è Jennifer Tilly, che in precedenza ha doppiato Tiffany, la sposa di Chucky, e appare nel film come una versione immaginaria di se stessa, un'attrice che lavora ad Hollywood e recita nei film di Chucky. Alla fine del film, Tiffany entra nel corpo di Jennifer Tilly. E proprio la serie chiuderà il cerchio in tal senso.

"Quello che sta succedendo è che Tiffany ha preso il controllo del corpo, della vita, della carriera e dello stile di vita di Jennifer Tilly. E si presenta al mondo come Jennifer Tilly e gode di tutto il privilegio sociale e finanziario che le permette di compiere le sue follie in tono basso... è così strano infatti che, in Il culto di Chucky sono stato esplicitamente costretto a non insistere troppo su questo. Perché avevano paura che fosse troppo demenziale. Ma non penso che lo sia. E un altro aspetto è che uno show tv, con otto ore di narrazione, è il luogo perfetto per impazzire con quel genere di cose e divertirsi davvero".

Oltre a Jennifer Tilly, la serie riporterà nel mondo di Chucky anche Brad Dourif come voce della bambola, mentre la figlia Fiona riprenderà il ruolo di Nica. Nello show anche Alex Vincent nei panni di Andy.



Don Mancini ha spiegato che la serie di Chucky racconta le origini della bambola assassina.