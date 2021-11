Chucky: la serie tv sulla bambola assassina è stata rinnovata per una seconda stagione!

La serie TV di Chucky ha raccontato le origini della bambola assassina creata da Don Mancini. Adesso Syfy e USA Network hanno rinnovato la serie horror per una seconda stagione, che arriverà il prossimo anno.

Chucky è la seconda serie uscita recentemente via cavo più votata dell'anno nella demo 18-49, dietro solo alla serie Syfy Resident Alien. La prima season dello show ha raggiunto su tutte le piattaforme un totale di 9,5 milioni di telespettatori, mentre il finale di stagione andrà in onda questo martedì.

Ovviamente lo showrunner della serie è Mancini, che ha anche scritto il film originale di Child’s Play e tutti e sei i sequel, oltre a dirigere tre dei film. Proprio lui ha commentato il rinnovo in una nota. "Siamo felicissimi di iniziare a tirare le fila di una seconda stagione del caos di burattini con Chucky. Grazie mille ai partner di USA, Syfy e UCP per il loro grandissimo supporto e per la guida nel portare Chucky sul piccolo schermo, più grande che mai. E ai fan, Chucky manda a voi i suoi eterni ringraziamenti e un messaggio: 'Non è finita, per niente. Fareste meglio a guardarvi le spalle nel 2022!'"

Chissà cosa potremmo aspettarci di vedere in futuro. Intanto la prima stagione di Chucky affronta una questione del franchise: scoprite quale!