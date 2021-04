Chucky, nella serie TV anche alcuni vecchi amici della saga: lo promette il nuovo trailer

La pagine Twitter di SYFY ha pubblicato un nuovo teaser trailer ufficiale dell'annunciata e già molto attesa serie televisiva dedicata al mitico Chucky, personaggio protagonista dell'omonimo franchise horror adesso pronto a sbarcare sul piccolo schermo, a quanto pare con diversi vecchi e truculenti amici.

Il primo trailer di Chucky è ambientato all'interno di un negozio di giocattoli e ci permette di dare un primo sguardo alla silhouette della celebre bambola assassina, armata di coltello e che si trova davanti all'uscita del negozio, di fronte a dei passanti ignari dei suoi istinti omicidi. Come è stato confermato più volte, le puntate della serie saranno disponibili nel corso del 2021.

Al lavoro sullo show è presente anche il creatore del personaggio, inoltre è stato confermato che Chucky sarà doppiato da Brad Dourif, attore famoso per il suo ruolo ne Il Signore degli Anni e per la nomination ad un Oscar per la sua parte in Qualcuno volò sul nido del cuculo. Invece non conosciamo ancora i dettagli del cast che dovrà affrontare la bambola assassina, anche se nelle scorse settimane Jennifer Tilly aveva rivelato di essere coinvolta nella produzione della serie.

Se cercate altre informazioni sullo show horror, vi segnaliamo la notizia dell'annuncio di Chucky, in cui sono presenti i nomi dei produttori esecutivi e tutti i dettagli sulla serie.