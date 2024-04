Chucky: per quante altre stagioni proseguirà la serie tv horror?

Mentre la terza stagione di Chucky sta andando attualmente in onda negli Stati Uniti, possiamo tranquillamente identificare La bambola assassina come uno dei franchise più longevi del cinema horror, portato avanti con estrema determinazione da Don Mancini dall'ormai lontano 1988.

Recentemente, infatti, Don Mancini ha annunciato un nuovo capitolo cinematografico de La Bambola Assassina, esprimendo quasi al contempo la chiara volontà di mandare avanti anche il progetto televisivo. Pur avendo ammesso che Chucky non è stata ancora rinnovata per una quarta stagione, l'autore ne avrebbe già in mente la trama. "Posso dire molto poco al riguardo. Non posso dirvi la mia idea per la quarta stagione, ma sono molto entusiasta. L'ho già presentata al network. Quindi, dita incrociate perché è qualcosa che desidero davvero fare", ha detto l'autore nel corso di un'intervista a The Direct. Don Mancini intende dunque realizzare almeno un'altra stagione della serie e questo, tra l'altro, non esclude che la narrazione televisiva potrebbe proseguire ulteriormente.

"Penso che sia davvero divertente, nuovo, e che presenti un'ulteriore svolta rispetto a ciò che abbiamo realizzato fino a questo momento. Non conosciamo ancora lo status dello show. Quindi ancora una volta, teniamo le dita incrociate nella speranza di venire confermati, giusto?", ha concluso l'intervistato.

Anche Devon Sawa, tra i protagonisti della serie televisiva, si è detto fiducioso al riguardo: "Sì, sono ottimista. Conosco davvero poco della futura stagione, sempre che non sia stato cambiato qualcosa. Ancora una volta, è Don Mancini ad alzare l'asticella". Chucky 3 ha debuttato su Syfy/USA Network lo scorso ottobre, con l'ultimo episodio (il numero 8) previsto per il 1 maggio 2024. Come da tradizione, Brad Dourif presta la voce alla malefica bambola protagonista.

