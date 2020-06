Chyler Leigh: tutto quello che dovete sapere sulla star di Supergirl

Chyler Leigh, all'anagrafe Chyler Leigh Potts, è un'attrice, cantante e modella statunitense che dopo un brillante passato nel mondo dello spettacolo è approdata sul piccolo schermo, facendo innamorare i fan dei suoi molteplici personaggi. Conosciamo quindi meglio l'interprete di Alex Danvers in Supergirl.

Nata nel 1982 a Charlotte, nella Carolina del Nord, la nostra si trasferisce prima in Virginia, dove vivrà fino all'età di 12 anni, e poi a Miami insieme alla madre ed al fratello: qui inizierà la sua carriera sotto i riflettori e comincerà a posare come modella.



L'amore per la recitazione nasce in quegli anni e ben presto inizia a recitare in spot pubblicitari e nei primi spettacoli per ragazzi. In pochi anni la carriera decolla e appare in serie TV quali Hall Pass, Saving Graces, M.Y.O.B. e Settimo Cielo, mentre nel 2001 conquista anche i cinema con Non è un'altra stupida commedia americana, diretto da Joel Gallen.



Negli anni successivi la vedremo in The Practice: Professione avvocati e Private Practice, ma il suo ruolo più famoso è forse quello di Lexie Grey in Grey's Anatomy, sorellastra della protagonista Meredith.



Con Supergirl inizia il suo percorso sotto il marchio The CW e negli anni successivi partecipa anche ad episodi crossover con Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow.



Dal luglio 2002 la nostra è sposata con il collega e musicista Nathan West, conosciuto sul set di Settimo Cielo: dal loro matrimonio sono nati Noah Wilde (2003), Taelyn (2006) ed Anniston Kae (2009).



Non tutti sanno che ha anche partecipato al video musicale di Tainted Love di Marylin Manson e che è sorella dell'attore Crhistopher Khayman Lee, famoso per aver interpretato Andros nella serie Power Rangers in Space.



Pochi giorni fa la Leigh ha fatto uno sconvolgente coming out sul set di Supergirl e, a proposito di rivelazioni sulla sessualità di attori e personaggi, Nicole Maines ha raccontato le sue difficoltà nell'interpretare un'eroina transgender in Supergirl.