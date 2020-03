Chyler Leigh di Supergirl condivide una foto con la sua stunt

Nell'ultimo episodio di Supergirl intitolato Alex in Wonderland abbiamo visto Alex Danvers (Chyler Leigh) realizzare virtualmente il suo sogno di trasformarsi nella Donna d'Acciaio, grazie alla piattaforma di realtà virtuale Obsidian Platinum. La sua versione da supereroe sfoggiava un elegante costume nero e blu e sfrecciava su National City.

Ma mentre il momento da Supergirl di Alex si è tramutato in una specie di incubo, per Chyler Leigh girare l'episodio insieme alla sua controfigura, Lisa Chandler, si è rivelata un'esperienza divertentissima.

Lo testimoniano anche le immagini dietro le quinte che l'attrice ha postato sul suo profilo Instagram, visibili in calce all'articolo. Guardando di seguito le quattro foto, infatti, si può notare che per le due ragazze è stato sempre più difficile rimanere serie, fino a scoppiare a ridere nell'ultimo scatto.

"Abbiamo provato in tutti i modi a scattare una bella foto insieme come #SuperAlex ma è diventato sempre più buffo" ha scritto Leigh nella didascalia. "Ti adoro Lisa Chandler, e sono così fortunata ad averti al mio fianco! Sei davvero tosta e una vera eroina a buon diritto! I dipartimenti di stunt nel cinema e in tv non hanno abbastanza riconoscimenti... siete voi il motivo per cui noi attori siamo così fighi!!!"

Anche la produzione delle serie CW ha risentito dell'emergenza causata dall'epidemia di Coronavirus: sono stati infatti rimandati i nuovi episodi di Supergirl e Batwoman. "Abbiamo iniziato il finale di stagione e avevamo ancora un paio di scene da fare" ha spiegato in una recente intervista, Nicole Maines, che interpreta Dreamer e che aveva parlato qualche giorno fa dell'episodio di Supergirl più stimolante. "È stressante. Non sappiamo quando torneremo, non sappiamo cosa faremo."